Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 29 января 2025Мир

В США призвали демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»

Экс-разведчик США Риттер призвал демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предложил демонтировать Польшу вместо российского газопровода «Северный поток». Об этом он написал в социальной сети X.

Риттер прокомментировал слова президента Польши Анджей Дуда, который накануне призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы представляют угрозу для Украины, Словакии, стран Центральной Азии и самой Польши.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по ее территории», — прокомментировал Риттер слова польского лидера.

Ранее Дания разрешила законсервировать «Северный поток-2». К работам приступят во втором или третьем квартале 2025 года. Консервация, по предварительным расчетам, должна занять две-три недели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

      Российский постпред в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

      В США призвали демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»

      Над российским регионом сбили 26 украинских беспилотников

      В аэропорту Казани приостановили полеты

      В Пентагоне высказались об отправке Украине противоракет для Patriot из Израиля

      Задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы

      В российском регионе загорелась промзона из-за БПЛА

      Учительницу арестовали за совращение двоих школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше