Не попавший в караоке из-за «запрещенной в ЕС» символики боец СВО пришел к владельцу клуба

Владелец караоке в Люберцах Филимонов извинился перед не попавшим в клуб бойцом

Совладелец караоке в Люберцах Дмитрий Филимонов извинился перед бойцом специальной военной операции (СВО) с позывным Моцарт, которого охранник заведения не впустил из-за военной формы. Об этом пишет издание Regions.

О резонансной истории стало известно 28 января. Сообщалось, что сотрудник подмосковного клуба запретил Моцарту войти, сославшись на «запрещенную в ЕС символику».

Как выяснилось, вечером того же дня военный пришел на встречу с совладельцем заведения в его рабочем кабинете. Также бойцу предложили отдохнуть за счет заведения.

В ходе беседы Моцарт рассказал Филимонову, что в момент инцидента был одет в военную форму с закрепленными на ней наградами. В свою очередь, совладелец караоке объяснил, что тот день работал новый охранник, который, по его словам, был не осведомлен об отсутствии запрета на посещение для участников СВО, а также о предоставляемых для них скидках. Предприниматель подчеркнул, что караоке постоянно оказывает гуманитарную помощь фронту, а сам он награжден медалью «Волонтеру России».

«Мы долго общались, нашли точки соприкосновения. Я очень надеюсь, что мы станем хорошими друзьями в дальнейшем, — рассказал Филимонов о разговоре с Моцартом. — А что касается нашего сотрудника, то мы обязательно узнаем, чем он руководствовался и восполним недостаток патриотического воспитания».

Издание добавило, что в ближайшие дни в караоке накроют праздничный стол для бойца и его друзей.

Ранее Моцарт раскрыл детали о разговоре с охранником заведения. По его словам, сотрудник клуба заявил, что мужчина и его друзья якобы находились в пьяном состоянии. При этом сам участник СВО заверил, что компания была трезвой и специально пришла отдохнуть в понедельник, чтобы избежать посетителей в состоянии алкогольного опьянения.