ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

ВТБ в феврале запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

ВТБ в феврале планирует запустить сервис самозапретов для борьбы с мошенниками, сообщил «Ленте.ру» заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке, что позволит минимизировать риски мошенничества. Горшков объяснил, что новый сервис позволит усилить контроль за личными финансами. Первые опции появятся в «ВТБ Онлайн» уже в феврале — клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR-коду в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия.

В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, можно ограничить и отдельные продукты. У клиента появится опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии. Клиентам также станет доступна настройка приоритетного способа подтверждения операций через опции, недоступные мошенникам. Снять самоограничения можно будет в любом отделении банка.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов. Это должно защитить доверчивых граждан от мошенников, заставляющих брать кредиты на крупные суммы. Для сумм от 50 до 200 тысяч этот период будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток.

Президент России Владимир Путин между тем называл зашкаливающими объемы хищений денежных средств у россиян телефонными мошенниками. В качестве одной из мер борьбы с мошенниками глава государства как раз предлагал ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов.

