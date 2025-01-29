Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:25, 29 января 2025Бывший СССР

Зеленский посчитал себя сильным лидером в ответ на заявление Путина

Зеленский назвал себя сильным лидером, которого боится Путин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Eugen Kotenko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что он «нелегитимен», чтобы подписывать мирные соглашения с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров», – заявил Зеленский.

Ранее Путин напомнил, что после окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады. «У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — рассказал глава государства.

В 2022 году Зеленский отказался вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Сумма требований телеканалов России к Google достигла 1,8 дуодециллиона рублей

      Американский военный рассказал о беседе с огорченным богомолом из космоса

      Российского посла пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе в Актау

      Зеленский посчитал себя сильным лидером в ответ на заявление Путина

      В МИД России высказались о ситуации с портом в сирийском Тартусе

      Британия будет выпускать стволы для артиллерии ВСУ

      В ЦАХАЛ объяснили огонь в Газе

      В ЛНР объяснили важность взятия двуреченского плацдарма в Харьковской области

      ФСБ предотвратила готовящийся солдатом теракт на объекте ПВО в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше