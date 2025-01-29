Зеленский посчитал себя сильным лидером в ответ на заявление Путина

Зеленский назвал себя сильным лидером, которого боится Путин

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что он «нелегитимен», чтобы подписывать мирные соглашения с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров», – заявил Зеленский.

Ранее Путин напомнил, что после окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады. «У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — рассказал глава государства.

В 2022 году Зеленский отказался вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.