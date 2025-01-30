Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 30 января 2025Наука и техника

Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

Илон Маск пообещал, что беспилотное такси Tesla запустят в Техасе в июне
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава корпорации Tesla Илон Маск пообещал, что компания запустит беспилотные такси в середине 2025 года. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Во время телефонного звонка, посвященного финансовому отчету Tesla, Маск назвал сроки запуска беспилотного такси Cybercab. По его словам, сервис запустят в июне. Роботакси начнут работать в городе Остин, штат Техас.

Также предприниматель заметил, что в Cybercab не будет водителей и операторов, которые могли бы контролировать работу автопилота. Машины будут передвигаться на модернизированной версии Full Self-Driving (FSD). Кроме того, Илон Маск заявил, что новая версия FSD будет доступна обычным пользователям автопилота в Калифорнии и многих других штатах в этом году.

Во время отчета Маск назвал 2025-й «самым важным годом для Tesla». Предприниматель объяснил, почему его корпорация будет запускать FSD постепенно: «сначала мы осторожно попробуем свои силы, просто чтобы убедиться, что все в порядке». В заключении он отметил, что новый автопилот управляет автомобилем намного аккуратнее и безопаснее обычного водителя.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года чистая прибыль корпорации Tesla рухнула более чем в два раза при росте выручки — с 15 миллиардов долларов до 7,1 миллиарда. Операционная прибыль упала на 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      В МИД России рассказали об оружии Молдавии против Приднестровья

      Перед отключением от российской энергосистемы в Эстонии взлетели продажи генераторов

      Россиянам назвали четыре правила защиты от мошенников

      Стало известно об отношении американцев к влиянию Маска на Трампа

      Киев ответил на слова кандидата в президенты Румынии о «вымышленном государстве»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше