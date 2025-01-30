Илон Маск пообещал, что беспилотное такси Tesla запустят в Техасе в июне

Глава корпорации Tesla Илон Маск пообещал, что компания запустит беспилотные такси в середине 2025 года. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Во время телефонного звонка, посвященного финансовому отчету Tesla, Маск назвал сроки запуска беспилотного такси Cybercab. По его словам, сервис запустят в июне. Роботакси начнут работать в городе Остин, штат Техас.

Также предприниматель заметил, что в Cybercab не будет водителей и операторов, которые могли бы контролировать работу автопилота. Машины будут передвигаться на модернизированной версии Full Self-Driving (FSD). Кроме того, Илон Маск заявил, что новая версия FSD будет доступна обычным пользователям автопилота в Калифорнии и многих других штатах в этом году.

Во время отчета Маск назвал 2025-й «самым важным годом для Tesla». Предприниматель объяснил, почему его корпорация будет запускать FSD постепенно: «сначала мы осторожно попробуем свои силы, просто чтобы убедиться, что все в порядке». В заключении он отметил, что новый автопилот управляет автомобилем намного аккуратнее и безопаснее обычного водителя.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года чистая прибыль корпорации Tesla рухнула более чем в два раза при росте выручки — с 15 миллиардов долларов до 7,1 миллиарда. Операционная прибыль упала на 20 процентов.