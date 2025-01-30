Прибыль Tesla рухнула

Чистая прибыль Tesla за 2024 год рухнула более чем в два раза при росте выручки

По итогам 2024 года чистая прибыль американского автопроизводителя Tesla рухнула более чем в два раза — с 15 миллиардов долларов до 7,1 миллиарда. Об этом говорится со ссылкой на пресс-релиз компании пишет Electrek.

Операционная прибыль упала на 20 процентов, выручка от реализации электромобилей снизилась на 6 процентов до 77,1 миллиарда, а общая выручка достигла 97,7 миллиарда долларов, что на процент выше, чем годом ранее.

По итогам отдельно четвертого квартала выручка Tesla выросла до 25,7 миллиарда долларов, однако оказалась гораздо меньше прогнозов аналитиков, которые ожидали результата 27,26 миллиарда. Кроме того, четверть чистой прибыли автопроизводителю в четвертом квартале принесли регуляторные кредиты на сумму 692 миллиона долларов.

Из плюсов в отчетности стало заявление Tesla о снижении себестоимости электромобилей до лучших в истории производителя значений, что стало возможным благодаря благоприятной конъюнктуре. Также компания пообещала представить более доступные модели электромобилей до конца года, их производство должно стартовать уже в этом полугодии.

Автопроизводитель заверил, что 2025 год станет для него поворотным с учетом быстрого улучшения функций ее автопилота. На этом фоне акции Tesla на дополнительных торгах в среду, 29 января, дорожали более чем на четыре процента.

Каких-либо подробностей планов по созданию доступных автомобилей, включая их цену, размер и технические характеристики, Tesla не привела, однако анонса хватило для позитива на фоне падения продаж в 2024 году.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, по-настоящему серьезным аргументом для ожидания роста акций выглядит сближение главы Tesla Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, что позволяет инвесторам надеяться на определенные преференции для компании. Без этого фактора результаты четвертого квартала можно было бы оценить как ужасные, при этом сам Маск ранее утверждал, что они будут гораздо лучше. Производственная эффективность и прибыль снижаются, а себестоимость падает слишком малыми темпами, чтобы выдержать конкуренцию с китайскими производителями.

До этого Financial Times предупредило, что политика Трампа может создать большие проблемы для продаж Tesla, потому что главе Белого дома категорически не нравятся субсидии на покупку электромобилей, которые предоставляла предыдущая администрация. А для компании Маска субсидии оставались важным фактором продаж, с их помощью продается около двух третей автомобилей Tesla,