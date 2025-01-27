Продажам Tesla предсказали большие проблемы

FT: Крупнейшие банки ожидают проблем с исполнением планов Tesla по продажам

В 2025 году планы гендиректора Tesla Илона Маска по продажам автомобилей вряд ли сбудутся, на самом деле рост окажется куда ниже ожиданий из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков пишет Financial Times.

В октябре миллиардер заявлял, что продажи вырастут на 20-30 процентов, причем в 2023 и 2022 годах они росли примерно на 40 процентов. В FactSet ожидают, что в реальности в текущем году результат улучшится только на 16 процентов.

Главной угрозой считается обещание Трампа устранить субсидии, которые использовало прошлое правительство. Для Tesla реализация этого плана означает, что ее автомобили станут сильно дороже для конечных покупателей. В настоящее время владельцы электромобилей компании получают налоговую скидку в размере 7,5 тысячи долларов, причем в США с использованием такой льготы продается около двух третей Tesla. Несмотря на это, в 2024 году продажи производителя электромобилей упали.

Эксперты считают, что дружба Маска с Трампом не сильно поможет миллиардеру, потому что главе государства в целом не нравится приоритет климатических целей, в рамках которых демократы настаивали на льготах для электромобилей. А кроме того, владелец Tesla, несмотря на помощь Трампу во время выборов, может впасть в немилость.

В частности, Маск уже раскритиковал проект StarGate по развитию искусственного интеллекта, в представлении которого участвовал Трамп. Инициатива предполагает вложение 500 миллиардов долларов, что должно сделать США недосягаемыми в этой области, но глава Tesla напомнил, что у участников проекта нет таких денег.