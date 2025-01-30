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20:56, 30 января 2025Наука и техника

Пластырь из стволовых клеток использовали для лечения сердца

Nature: В Германии испытали пластырь из стволовых клеток для лечения сердца
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom  

Немецкие ученые успешно протестировали «сердечную заплатку» — выращенную для восстановления сердца мышцу. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Пластырь EHM был выращен в лабораторных условиях, он состоит из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, встроенных в коллагеновый гидрогель. EHM создали для людей с сердечной недостаточностью, ученым из Германии удалось имплантировать его макакам-резусам и отчитаться об успешном результате.

В материале говорится, что пластыри для сердца состоят из 200 миллионов клеток. В ходе исследования выяснилось, что после операции у животных зафиксировали улучшение функций сердца. Также оказалось, что имплантированные клетки сердечной мышцы сохраняются при сопутствующем подавлении иммунитета и усиливают насосную функцию сердца.

«Задача состояла в том, чтобы создать и имплантировать достаточное количество клеток сердечной мышцы из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток макак-резусов, чтобы добиться устойчивого восстановления сердца без опасных побочных эффектов», — заметил автор исследования профессор Вольфрам-Хубертус Циммерман. По его словам, ученые надеются получить разрешение на клинические испытания на людях.

Ранее американские кардиологи заявили, что пользователи умных часов не привыкли делиться данными о здоровье с медиками. Опрос показал, что почти 75 процентов пациентов следят за частотой пульса, но не сообщают об этом лечащим врачам.

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