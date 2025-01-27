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18:38, 27 января 2025Наука и техника

Названа главная ошибка при использовании умных часов

Пользователи умных часов не привыкли делиться данными о здоровье с врачами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Специалисты Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо (США) назвали главную ошибку пользователей умных часов и прочих гаджетов для контроля за состоянием сердца. Исследование опубликовано на сайте организации.

В декабре ученые провели опрос среди 1008 американцев, чтобы узнать, как они пользуются носимыми смарт-устройствами для контроля за здоровьем сердца. Изучив материалы, исследователи выяснили, что почти 75 процентов пользователей следят за частотой пульса, но не сообщают об этом лечащим врачам.

Принявшие в исследовании участие кардиологи назвали сокрытие собираемых умными гаджетами результатов главной ошибкой пользователей. Так, доктор Лакшми Мехта привела в пример следящих за давлением пациентов, которые охотно рассказывают о наблюдениях специалистам. Мехта подчеркнула, что нужно реагировать на изменения в работе сердца, а не ждать несчастного случая или госпитализации.

Также исследование показало, что умные часы стали самым популярным девайсом для контроля за состоянием сердца — ими пользовались 32 процента респондентов. На втором месте оказался портативный тонометр — 31 процент, на третьем — различные фитнес-приложения, которые получили долю 19 процентов.

В заключение кардиологи отметили, что нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 60-100 ударов в минуту. Максимальный пульс при физической активности можно рассчитать, вычтя возраст человека из 220.

В середине января американские ученые выяснили, что умные часы могут быть полезны при определении воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). По статистике, ВЗК диагностировано у 2,4 миллиона человек в США.

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