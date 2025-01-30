The Times of Israel: Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных в знак протеста против «хаоса», возникшего вокруг освобождения израильских заложников Арбель Йехуд, Гади Мозеса и пяти граждан Таиланда. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац распорядились отложить освобождение террористов, которых планируется освободить сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный проход наших заложников при следующих освобождениях», — говорится в заявлении офиса израильского премьера.

Ранее двое израильтян и пятеро таиландцев, освобожденных из плена палестинского радикального движения ХАМАС, въехали в сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) на территорию Израиля.

Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими кадры освобождения израильских заложников в секторе Газа, которых провели через толпу жителей Палестины перед передачей представителям Международного комитета Красного креста (МККК). Он попросил посредников, чтобы такие случаи больше не повторялись. Израильский премьер также предупредил об ответственности всех, кто пытается навредить заложникам.