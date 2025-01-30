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07:01, 31 января 2025Спорт

Массажист назвала простые упражнения от боли в спине

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock / Fotodom

Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко назвала простые упражнение, которое поможет при боле в спине. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Включите в свой распорядок дня простые упражнения, такие как растяжка и укрепляющие тренировки для мышц спины и живота. Например, "кошачья" растяжка и планка», — заявила специалист.

Для офисных сотрудников массажист рекомендовала правильно организовать рабочее место: установить компьютерный экран на уровне глаз, а также использовать стул, поддерживающий поясницу. «Необходимы и регулярные перерывы: каждые 30–60 минут вставайте и делайте легкие разминки», — заявила Сидоренко.

Ранее фитнес-тренер Фил Лирни назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Эксперт рекомендовал делать подъемы ног, упражнение «велосипед», лодочку, скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «мертвый жук».

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