Массажист назвала простые упражнения от боли в спине

Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко назвала простые упражнение, которое поможет при боле в спине. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Включите в свой распорядок дня простые упражнения, такие как растяжка и укрепляющие тренировки для мышц спины и живота. Например, "кошачья" растяжка и планка», — заявила специалист.

Для офисных сотрудников массажист рекомендовала правильно организовать рабочее место: установить компьютерный экран на уровне глаз, а также использовать стул, поддерживающий поясницу. «Необходимы и регулярные перерывы: каждые 30–60 минут вставайте и делайте легкие разминки», — заявила Сидоренко.

Ранее фитнес-тренер Фил Лирни назвал лучшие упражнения для прокачки всего тела. Эксперт рекомендовал делать подъемы ног, упражнение «велосипед», лодочку, скручивания, V-образные скручивания, а также упражнение «мертвый жук».