МИД обвинил Молдавию в препятствовании оказанию гумпомощи Приднестровью

Захарова: Кишинев препятствуют реализации любых механизмов гумпомощи ПМР

Несмотря на сложившийся в Приднестровье энергетический кризис, Молдавия препятствует оказанию гуманитарной помощи Тирасполю как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя. Об этом говорится в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«В Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза. Это является грубым нарушением Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Тирасполь даже был вынужден обратиться в Европейскую комиссию с просьбой повлиять на позицию Молдавии.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что альтернатив поставкам газа в Тирасполь из России нет. По его словам, чем быстрее Молдавия согласится и согласует поставки газа по этому предложению, тем быстрее жители Приднестровья получат свет и тепло в домах.