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11:10, 30 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье оценили возможность заменить российский газ

МИД Приднестровья: Альтернатив поставкам газа из России нет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Никаких альтернатив поставкам газа в Приднестровье из России нет. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Никаких альтернативных механизмов, кроме того предложения, которое предлагает российская сторона, не существует. И чем быстрее Молдова согласится и согласует поставки газа по этому предложению, тем быстрее в приднестровские дома придет свет и тепло» — сказал он.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что поставка Молдавией в долг трех миллионов кубометров газа республике не разрешит энергокризис. По его словам, потребление газа в стране составляет около трех миллионов кубометров в сутки.

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