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16:14, 30 января 2025Бывший СССР

На Украине допустили отключения отопления в ближайшее время

Союз потребителей коммунальных услуг Украины допустил отключения отопления
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На Украине возможны отключения отопления в ближайшее время. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире «Новости.LIVE» на YouTube.

«"Нафтогаз" может заявлять, что у нас нет проблем (...) Отключат школы, высшие [учебные заведения], снизят температуру в многоэтажных зданиях, и все скажут: "У нас все в порядке с отопительным сезоном".», — предположил эксперт.

Попенко допустил отключение теплоснабжения на Украине, при этом подчеркнув, что они не связаны с похолоданием в ближайшие дни. По его информации, объем природного газа в украинских газохранилищах достиг исторического минимума и составляет порядка 10 процентов от максимального количества. Эксперт предсказал стране «огромные проблемы», которые корпорация «Нафтогаз» попытается решить закупкой газа по завышенным ценам.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев оценил возможность возвращения отключений света на следующей неделе. Он подчеркнул, что страна может восполнить дефицит только при наличии мощностей у соседних стран.

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