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08:33, 30 января 2025Мир

Названа температура воды в реке Потомак

CNN: Температура воды в Потомаке составляет чуть выше нуля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Температура воды в районе крушения самолета под Вашингтоном составляет чуть выше нуля — всего 1,6 градуса по Цельсию, что создает критический риск холодового шока и гипотермии. Такую цифру назвал CNN со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Отмечается, что внезапное погружение в такую воду известно как холодовой шок и может вызвать немедленные физиологические реакции, такие как неконтролируемое удушье, учащенное дыхание или гипервентиляция. Потеря сознания может наступить через 15-30 минут нахождения в настолько холодной воде.

Ранее сообщалось о четырех спасенных после столкновения самолета и вертолета. Их госпитализировали.

Авиакатастрофа с участием пассажирского самолета авиакомпании American Airlines и военного вертолета Black Hawk произошла около аэропорта имени Рональда Рейгана около 21:00 по местному времени. Момент столкновения попал на видеокамеру. На кадрах видно, как летящий самолет врезается в вертолет, после чего следует взрыв. Затем лайнер падает в реку. Аэропорт имени Рональда Рейгана будет закрыт как минимум до утра пятницы, 31 января.

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