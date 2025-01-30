Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

В подмосковном Наро-Фоминске автобус столкнулся с локомотивом на переезде

В Наро-Фоминске Московской области поезд столкнулся с автобусом. Об этом сообщило подмосковное управление МВД в Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла в районе железнодорожной станции «Латышская» на нерегулируемом железнодорожном переезде вечером 29 января. Тогда водитель при пересечении путей столкнулся с локомотивом. Никто, предварительно, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции, как сообщается, проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В январе в Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Еще один человек пострадал.