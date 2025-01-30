Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:48, 30 января 2025Россия

Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

В подмосковном Наро-Фоминске автобус столкнулся с локомотивом на переезде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Наро-Фоминске Московской области поезд столкнулся с автобусом. Об этом сообщило подмосковное управление МВД в Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла в районе железнодорожной станции «Латышская» на нерегулируемом железнодорожном переезде вечером 29 января. Тогда водитель при пересечении путей столкнулся с локомотивом. Никто, предварительно, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции, как сообщается, проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В январе в Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Еще один человек пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      Военный вертолет в момент столкновения с самолетом совершал тренировочный полет

      В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

      Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

      В администрации Трампа сделали громкое заявление

      Названа главная причина отказа россиян от работы

      Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

      Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

      Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше