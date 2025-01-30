Потерявшего секретные документы чиновника захотели назначить постпредом Британии при НАТО

The Times: Потерявшего секретные документы Лэпсли сделают постпредом при НАТО

Потерявшего секретные документы на автобусной остановке Ангуса Лэпсли хотят сделать постоянным представителем Великобритании при НАТО. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По словам неназванного источника, назначение Лэпсли на должность ожидается на следующей неделе. Он сменит Дэвида Куорри, который был постпредом Великобритании в НАТО с апреля 2022 года.

В июне 2021 года Ангус Лэпсли стал объектом крупного скандала. Дипломат взял домой секретные документы с подробным описанием местонахождения британских спецподразделений в Кабуле. Позднее выяснилось, что бумаги выпали из его сумки, их нашли на автобусной остановке в графстве Кент.

Несколько лет назад его должны были назначить постоянным представителем Великобритании при НАТО, но после потери документов временно лишили допуска к секретной информации. Позднее Лэпсли получил должность помощника генерального секретаря по оборонной политике и планированию в альянсе, а недавно занял должность, связанную с отчетами о государственной обороне.

«Мы довольно хорошо умеем вознаграждать за провалы», — отметил один из собеседников газеты.

«Должна быть реальная обеспокоенность по поводу принятия решений, стоящих за этим процессом. Нельзя недооценивать, насколько значительным было это нарушение безопасности и какое влияние оно оказало в то время», — заявил один из бывших коллег Лэпсли.

Газета пишет, что дипломата не обвинили в нарушении закона о государственной тайне после утери документов. При этом в 2008 году, когда высокопоставленный госслужащий Ричард Джексон оставил в поезде секретные документы об «Аль-Каиде» и Ираке, его обвинили в нарушении закона и оштрафовали на 2500 фунтов стерлингов.

В 2021 году, после проверки, проведенной на предмет «следов шпионажа», Ангус Лэпсли вернулся к работе в МИД Великобритании, где он долгое время работал до назначения на должность в министерстве обороны страны.