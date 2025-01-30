Россиянин избил девушку ногами после проверки телефона и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина повалил девушку и избил ногами после проверки телефона

В Екатеринбурге мужчина повалил девушку на снег и избил ее ногами после проверки телефона. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике пара россиян бурно выясняет отношения посреди дороги. Девушка пытается сбежать от возлюбленного, но тот настигает ее, толкает в сугроб и начинает наносить удары. Россиянка кричит и зовет на помощь.

По данным Ural Mash, агрессора удалось остановить одному из прохожих. Молодых людей доставили на допрос в полицейский участок.

До этого житель Дагестана жестоко избил жену, отказавшую ему в сексе. Пострадавшая пояснила, что супруг сломал об нее стул из-за отказа в близости.

Еще раньше москвич набросился с кулаками на жену, с которой прожил более 60 лет, из-за того, что она неправильно приготовила котлеты.