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13:22, 30 января 2025Россия

Россиянин избил девушку ногами после проверки телефона и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина повалил девушку и избил ногами после проверки телефона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге мужчина повалил девушку на снег и избил ее ногами после проверки телефона. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном видеоролике пара россиян бурно выясняет отношения посреди дороги. Девушка пытается сбежать от возлюбленного, но тот настигает ее, толкает в сугроб и начинает наносить удары. Россиянка кричит и зовет на помощь.

По данным Ural Mash, агрессора удалось остановить одному из прохожих. Молодых людей доставили на допрос в полицейский участок.

До этого житель Дагестана жестоко избил жену, отказавшую ему в сексе. Пострадавшая пояснила, что супруг сломал об нее стул из-за отказа в близости.

Еще раньше москвич набросился с кулаками на жену, с которой прожил более 60 лет, из-за того, что она неправильно приготовила котлеты.

ЖЗЛ
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