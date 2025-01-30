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11:25, 30 января 2025Забота о себе

Названы самые полезные блюда традиционной русской кухни

Нутрициолог Вера Дудченко назвала свекольник самым полезным блюдом русской кухни
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elnur / Фотобанк Лори

В основном блюда традиционной русской кухни готовятся из локальных продуктов, польза которых научно доказана, рассказала шеф-повар, нутрициолог Вера Дудченко. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила самые полезные и питательные национальные блюда.

Одними из самых полезных блюд русской кухни Дудченко назвала овощные супы, рагу и запеканки, которые являются ценным источником клетчатки, витаминов и минералов. По ее словам, летний свекольник или весенний суп с молодой капустой и зеленью улучшают работу желудочно-кишечного тракта, насыщают организм и при этом имеют низкую калорийность. Для максимальной пользы она посоветовала готовить такие супы на овощном или курином бульоне, избегая добавления большого количества соли.

Рагу из сезонных овощей богато клетчаткой, витаминами группы В, калием и магнием. Картофель, свекла, морковь, кабачки, репа или тыква идеально подходят для тушения. Эти овощи укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют обмен веществ и улучшают пищеварение

Вера Дудченконутрициолог, шеф-повар

Еще одной категорией полезных блюд русской кухни, по мнению Дудченко, являются уха или запеченная рыба. В них много белка, витамина D и омега-3 жирных кислот, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, поддерживают работу мозга и суставов.

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Также нутрициолог отметила пользу каш и кисломолочных продуктов. При этом максимальную пользу здоровью приносит гречневая каша, содержащая железо, магний, цинк, растительный белок, необходимые нервной системе и иммунитету. Среди кисломолочных продуктов особое место эксперт отвела кефиру и творогу, которые богаты пробиотиками, белком и кальцием, важными для костей, зубов, мышц, кишечника.

«Квашеная капуста — это продукт, богатый витаминами С, К и пробиотиками. Она улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и укрепляет иммунитет, нормализует уровень сахара в крови», — заключила Дудченко.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления этих фруктов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

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