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17:07, 30 января 2025Экономика

Европейский центробанк снизил процентную ставку пятый раз подряд

ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 2,9 процента при росте инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Базовая процентная ставка в еврозоне снизилась на 25 базисных пунктов, до 2,9 процента, ставка по маржинальным кредитам и депозитная ставка потеряли столько же, опустившись до 3,15 процента и 2,75 процента. Соответствующее решение принял Европейский центробанк (ЕЦБ), передает «Интерфакс».

Регулятор смягчает денежно-кредитную политику в пятый раз подряд, хотя в декабре и ноябре прошлого года инфляция показала рост. Тем не менее в ЕЦБ уверены, что дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом, а к целевому уровню два процента рост цен вернется в течение года.

Такое решение принято на фоне нулевого экономического роста в зоне евро в четвертом квартале, что, в свою очередь, связано с уходом в отрицательные значения роста экономики Германии.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США после трех снижений подряд сохранила процентную ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл дал понять, что в марте снижения ожидать не стоит, потому что для этого изменения должны происходить более резко. По его словам, экономическая активность уверенно растет, безработица стабильна, однако инфляция остается на «несколько повышенном» уровне, и ожидания остаются неопределенными.

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