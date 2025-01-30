Трамп пообещал раскрыть больше деталей авиакатастрофы над Вашингтоном

Трамп пообещал предоставить больше деталей авиакатастрофы над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за ситуацией с крушением самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Я слежу за ситуацией и предоставлю больше деталей, когда они появятся», — сказано в публикации на странице политика.

Военный вертолет Black Hawk врезался в пассажирский лайнер American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, рухнули в ледяную реку Потомак.

В сети появилась запись переговоров диспетчеров. Из нее следует, что за 20 секунд до ЧП оператор потребовал экипаж вертолета пропустить пассажирский лайнер, однако военные не отреагировали.