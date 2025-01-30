В Кремле ответили на вопрос о послании Путина

Пресс-секретарь Песков: Сроки послания президента Путина объявят своевременно

Сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявят своевременно. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, работа над посланием российского лидера идет «своим ходом». «Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени», — подчеркнул Песков.

Во время прошлого ежегодного послания Федеральному собранию Путин, среди прочего, анонсировал запуск в России сразу нескольких новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.