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12:14, 30 января 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина

Пресс-секретарь Песков: Сроки послания президента Путина объявят своевременно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявят своевременно. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, работа над посланием российского лидера идет «своим ходом». «Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени», — подчеркнул Песков.

Во время прошлого ежегодного послания Федеральному собранию Путин, среди прочего, анонсировал запуск в России сразу нескольких новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

ЖЗЛ
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