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11:02, 30 января 2025Экономика

В России нашли способ улучшить контейнерные площадки

РЭО может обязать регоператоров обустраивать контейнерные площадки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут обязать заниматься обустройством контейнерных площадок и следить за их чистотой. Над соответствующими поправками работает Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минприроды и Госдумой, передают «Известия».

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, россияне часто жалуются на разбросанные отходы на площадках. Сейчас за их уборку отвечают органы местного самоуправления, а не операторы. «Правила о том, как действовать в том или ином случае, нигде четко не прописаны, и мы в РЭО хотим исправить эту ситуацию», — отметил Буцаев.

Новые правила предполагают обязанность операторов следить за площадками. Дополнительные расходы будут заложены в тарифы, регулируемые регионами. Региональное правительство сможет выделять операторам субсидии, тем самым ограничивая рост тарифов.

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