В России назвали максимальный размер пособия по безработице

Минтруд: Максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей

С 1 февраля 2025 года максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ.

Таким образом, отметили в ведомстве, максимальный размер пособия по безработице с вышеуказанной даты будет проиндексирован на 9,5 процента. Его увеличат с учетом фактической инфляции за 2024 год.

В целом с 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить на 9,5 процента страховые пенсии. Кроме того, глава государства призвал кабмин в сжатые сроки реализовать поручение о дополнительной индексации соцвыплат военным пенсионерам.

Член комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее напомнила, что по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52 процента. На этом фоне она заявила о возможности парламентариев принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий в РФ до конца января.