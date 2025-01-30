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20:33, 30 января 2025Культура

В России потребовали запретить концерты Киркорова

«Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову выступать с концертами
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Активисты общественного движения «Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову выступать с концертами в России до того момента, пока он не продемонстрирует «истинную преданность стране». Заявление цитирует издание NEWS.ru.

Общественники считают, что после выступления Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке артист должен поехать с концертами в Донецк, Луганск и другие новые регионы страны.

«Пока Филипп Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь нашим раненым бойцам, его концерты в России должны быть приостановлены», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выступил с уехавшей из России Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке.

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