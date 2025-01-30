В России потребовали запретить концерты Киркорова

«Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову выступать с концертами

Активисты общественного движения «Ветераны России» призвали запретить Филиппу Киркорову выступать с концертами в России до того момента, пока он не продемонстрирует «истинную преданность стране». Заявление цитирует издание NEWS.ru.

Общественники считают, что после выступления Киркорова на свадьбе в Нью-Йорке артист должен поехать с концертами в Донецк, Луганск и другие новые регионы страны.

«Пока Филипп Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь нашим раненым бойцам, его концерты в России должны быть приостановлены», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выступил с уехавшей из России Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке.