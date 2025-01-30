В России захотели распространить льготную ипотеку только на стандартные продукты

ЦБ обсудит распространение льготной ипотеки только на стандартные продукты

Банк России планирует обсудить с Минфином России распространение льготных ипотечных программ только на стандартные продукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александра Данилова.

При этом параметры, по которым жилье будет подходить под условия стандартного продукта, пока не разработаны. Объекты будут обладать характеристиками некоей «хорошей ипотеки», где все понятно и «нет никаких подводных камней», объяснил Данилов.

В 2024 году выдача кредитов на жилье в России по итогам года упала почти на 40 процентов, до 4,9 триллиона рублей. Годом ранее, когда ипотечный рынок был перегрет, банки выдали кредиты на 7,8 триллиона рублей. В Центробанке резкое падение не посчитали критичным, сравнив с объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно).

По прогнозам председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в 2025 году выдачи ипотеки в России могут снизиться на треть, составив по итогам года 3,3 триллиона рублей. Льготные ипотеки займут около 70 процентов общего объема выдачи.