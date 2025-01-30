В российском городе учителей и воспитателей попросили перевести зарплату на нужды СВО

В Уфе учителей и воспитателей попросили перевести зарплаты на нужды СВО

В Уфе учителей и воспитателей детских садов попросили перевести зарплату на нужны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал GOROBZOR.RU.

С изданием связались сразу несколько работников школ и дошкольных учреждений. О каком именно размере заработка идет речь, не уточняется.

В городской администрации отметили, что помощь спецоперации — добровольное дело каждого работника. При этом выплаты новобранцам СВО в регионе составляют два миллиона рублей.

Ранее на поборы на СВО пожаловались бюджетники из Волгограда. Речь шла об однодневном заработке работников — его якобы было предписано перечислить в специальный фонд.