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18:10, 30 января 2025Наука и техника

В США сымитируют использование ядерного оружия в лаборатории

NPR: США проведут контролируемый подрыв радиоактивного плутония весной
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: National Nuclear Security Administration / Nevada National Security Site

США планируют весной провести контролируемый подрыв радиоактивного плутония в подземной лаборатории. О готовящейся имитации использования ядерного оружия сообщает Национальное общественное радио (NPR).

«Через несколько месяцев (...) ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Эксперимент под кодовым названием Nob Hill проведут в рамках проекта Cygnus. Испытания пройдут в подземной лаборатории в штате Невада. В публикации подчеркнули, что взрыв будут маломощным, а наблюдаемая реакция — контролируемой.

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В подземной лаборатории в Неваде проводят неядерные взрывные эксперименты. Ученые работают с полигонными макетами ядерных взрывных устройств без ядерного энерговыделения, обусловленного цепными реакциями деления ядер. Полученные данные позволяют сделать вывод о работоспособности и стабильности макета ядерного заряда. На основе исследований принимают решения о продлении сроков годности изделия.

В сентябре 2024 года начальник Центрального полигона России на архипелаге Новая Земля контр-адмирал Андрей Синицын сообщил, что полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности.

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