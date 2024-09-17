Стало известно о готовности России возобновить испытания ядерного оружия

Контр-адмирал Синицын: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Центральный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля готов к возобновлению испытаний ядерного оружия. Об этом «Российской газете» стало известно от начальника главного полигона России контр-адмирала Андрея Синицына.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — заявил руководитель.

В феврале 2023-го ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что полигон на Новой Земле поддерживают в готовности к возобновлению ядерных испытаний.

Ранее в том же месяце научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев сказал агентству, что в случае необходимости и при наличии соответствующей политической воли Новоземельский ядерный полигон готов к возобновлению ядерных испытаний.

На расположенном на Новой Земле полигоне, находящемся в ведении Минобороны России, с 1955 по 1990 год было проведено 130 атмосферных, подводных и подземных ядерных испытаний. Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако впоследствии отозвала его ратификацию.