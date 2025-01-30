В США заявили о возможности избежать авиакатастрофы в Вашингтоне

Глава Минтранса США Даффи: авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежать

Авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежать. Об этой возможности заявил глава Минтранса США Шон Даффи, его слова приводит РИА Новости.

«Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно», — заявил глава ведомства.

Ранее заслуженный пилот России Виктор Саженин назвал виновных в крушении самолета в Соединенных Штатах. По мнению летчика, виноваты в случившемся плохо подготовленные пилоты вертолета и бездействующие диспетчеры.

Борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом во время захода на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона в среду, 29 января, в 21:00 по местному времени.