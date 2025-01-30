Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 30 января 2025Путешествия

В США заявили о возможности избежать авиакатастрофы в Вашингтоне

Глава Минтранса США Даффи: авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежать
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Hu Yousong / XinHua / Globallookpress.com

Авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежать. Об этой возможности заявил глава Минтранса США Шон Даффи, его слова приводит РИА Новости.

«Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно», — заявил глава ведомства.

Ранее заслуженный пилот России Виктор Саженин назвал виновных в крушении самолета в Соединенных Штатах. По мнению летчика, виноваты в случившемся плохо подготовленные пилоты вертолета и бездействующие диспетчеры.

Борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом во время захода на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона в среду, 29 января, в 21:00 по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Жители российского города начали перемещаться на снегоходах

      В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше