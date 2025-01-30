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10:37, 30 января 2025Путешествия

В США заявили об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

ДСКЦ МИД РФ: Власти США заявили об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Carlos Barria / Reuters

Данные о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне, где пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом, отсутствуют. Об этом сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ со ссылкой на информацию властей США.

«Ведется поисково-спасательная операция; аэропорт приостановил работу до 31.01.25», — заявили в ведомстве.

Более того, дипломаты подчеркнули, что посольство России в США выясняет, были ли на борту российские граждане.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера American Airlines могли находиться бывшие российские тренеры. Уточняется, что они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

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