Vogue раскритиковал портрет первой леди США Мелании Трамп в расстегнутой рубашке

Vogue: Первая леди США Мелания Трамп на портрете больше похожа на фокусника

Редактор модного журнала Vogue Ханна Джексон раскритиковала официальный портрет супруги новоизбранного президента США Мелании Трамп. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка проанализировала черно-белый снимок, сделанный бельгийским фотографом Режин Мао. Мелания Трамп предстала перед камерой в черном брючном костюме бренда Dolce & Gabbana и белой рубашке с несколькими расстегнутыми пуговицами. Джексон назвала первую леди США приглашенной звездой в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».

«Выбор надеть смокинг вместо блейзера сделал ее больше похожей на внештатного фокусника, чем на государственного служащего», — добавила редактор.

При этом журналистка отметила, что в данном портрете преобладает сдержанность, в отличие от цветного фото 2017 года. «Ее лицо было заретушировано до неузнаваемости. Она позировала с широко открытыми глазами и улыбкой, частично демонстрируя зубы. Руки были скрещены с целью показать массивное бриллиантовое обручальное кольцо. Но на этот раз Трампы демонстрируют богатство не с помощью бриллиантовых колец, а с помощью узкого круга руководителей технологических компаний, которые сидели в первом ряду на инаугурации 2025 года и чье совокупное состояние превысило триллион долларов», — заключила Джексон.

В декабре прошлого года Мелания Трамп объяснила отказ от съемок для журналов Vogue и People.