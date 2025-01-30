Vogue раскритиковал портрет первой леди США Мелании Трамп в расстегнутой рубашке

Редактор модного журнала Vogue Ханна Джексон раскритиковала официальный портрет супруги новоизбранного президента США Мелании Трамп. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Журналистка проанализировала черно-белый снимок, сделанный бельгийским фотографом Режин Мао. Мелания Трамп предстала перед камерой в черном брючном костюме бренда Dolce & Gabbana и белой рубашке с несколькими расстегнутыми пуговицами. Джексон назвала первую леди США приглашенной звездой в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».
«Выбор надеть смокинг вместо блейзера сделал ее больше похожей на внештатного фокусника, чем на государственного служащего», — добавила редактор.
При этом журналистка отметила, что в данном портрете преобладает сдержанность, в отличие от цветного фото 2017 года. «Ее лицо было заретушировано до неузнаваемости. Она позировала с широко открытыми глазами и улыбкой, частично демонстрируя зубы. Руки были скрещены с целью показать массивное бриллиантовое обручальное кольцо. Но на этот раз Трампы демонстрируют богатство не с помощью бриллиантовых колец, а с помощью узкого круга руководителей технологических компаний, которые сидели в первом ряду на инаугурации 2025 года и чье совокупное состояние превысило триллион долларов», — заключила Джексон.
В декабре прошлого года Мелания Трамп объяснила отказ от съемок для журналов Vogue и People.