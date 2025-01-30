Володин обратился к Конгрессу США после данных о покушении Байдена на Путина

Володин направил Конгрессу США обращение из-за данных о покушении на Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил Конгрессу США обращение после появления данных о том, что экс-президент Джо Байден пытался организовать покушение на российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — говорится в обращении.

Подчеркивается, что Госдума с крайним возмущением восприняла информацию о покушении на Путина. В качестве доказательства вины Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена парламентарии указывают на то, что никакой реакции на появившиеся данные с их стороны не последовало. Госдума призвала Вашингтон провести тщательное расследование случившегося и подчеркнула, что виновники должны быть наказаны.

Заявление о том, что в течение президентского срока Байден планировал покушение на Путина, сделал американский журналист Такер Карлсон 28 января. Однако он не привел каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

Реагируя на это, Володин называл подготовку к покушению на президента России путем к началу ядерной войны. В Кремле же заявили, что российские спецслужбы всегда принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и лиц, которые находятся под государственной охраной.