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18:11, 30 января 2025Спорт

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине начался с минуты молчания

Соревновательный день ЧЕ-2025 по фигурному катанию начался с минуты молчания
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллине начался с минуты молчания. Об этом РИА Новости сообщила координатор Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.

Минута молчания прошла в память о погибших в авиакатастрофе в США. Турнир начался 29 января и продлится до 2 февраля. Россияне отстранены от соревнований.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США лайнера находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также, по предварительной информации, в авиакатастрофе погибла призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, ученица Татьяны Тарасовой Инна Волянская.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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