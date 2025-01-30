Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине начался с минуты молчания

Соревновательный день ЧЕ-2025 по фигурному катанию начался с минуты молчания

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллине начался с минуты молчания. Об этом РИА Новости сообщила координатор Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.

Минута молчания прошла в память о погибших в авиакатастрофе в США. Турнир начался 29 января и продлится до 2 февраля. Россияне отстранены от соревнований.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США лайнера находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также, по предварительной информации, в авиакатастрофе погибла призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, ученица Татьяны Тарасовой Инна Волянская.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.