Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине начался с минуты молчания

Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллине начался с минуты молчания. Об этом РИА Новости сообщила координатор Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.
Минута молчания прошла в память о погибших в авиакатастрофе в США. Турнир начался 29 января и продлится до 2 февраля. Россияне отстранены от соревнований.
Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США лайнера находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также, по предварительной информации, в авиакатастрофе погибла призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, ученица Татьяны Тарасовой Инна Волянская.
30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.