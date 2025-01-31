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18:52, 31 января 2025Наука и техника

Число гаджетов Apple за год выросло на 150 миллионов

Глава Apple Тим Кук: В мире насчитали 2,35 миллиарда гаджетов Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ravi_Sharma1030 / Shutterstock / Fotodom

Корпорция Apple рассказала, что число активных гаджетов бренда по всему миру достигло показателя 2,35 миллиарда единиц. На это обратило внимание издание MacRumors.

В ходе отчета за первый финансовый квартал 2025 года глава компании Apple Тим Кук заявил, что во всем мире насчитывается более 2,35 миллиарда активных iPhone, iPad, Mac и других устройств Apple.

Понятие «активный гаджет» подразумевает девайс, подключенный к сети. Последний раз — в начале февраля 2024 года — американская компания отчитывалась о количестве 2,2 миллиарда активных устройств. Таким образом, за год количество активных гаджетов выросло примерно на 150 миллионов штук.

Журналисты MacRumors отметили, что Apple традиционно не раскрывает данные о продажах своих гаджетов по конкретным регионам. Поэтому неизвестно, в каких странах те или иные фирменные устройства продавались лучше всего. Также они заключили, что один из самых популярных продуктов Apple — смартфон iPhone — еще несколько лет назад разошелся тиражом в миллиард единиц.

В конце января корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. Патчи для iPhone, iPad, Mac и других аппаратов закрывают проблему уязвимости CVE-2025-24085 и являются обязательными для установки.

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