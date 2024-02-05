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06:30, 5 февраля 2024Наука и техника

Названо количество гаджетов Apple

Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компания Apple назвала количество активных гаджетов во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации.

В материале глава компании Тим Кук заявил, что количество активных гаджетов Apple достигло отметки 2,2 миллиарда. Понятие «активный гаджет» подразумевает устройство, подключенное к сети. «Мы, как всегда, стремимся к революционным инновациям — в соответствии с нашими ценностями и от имени наших клиентов», — заявил Кук.

Последний раз Apple раскрывала количество активных девайсов в феврале 2023 года. Тогда в корпорации отчитались о двух миллиардах гаджетов. По данным Statista, в 2016 году количество устройств Apple достигло отметки в миллиард штук.

Также Тим Кук анонсировал появление в продаже фирменных очков дополненной реальности. По его мнению, Vision Pro помогут расширить базу пользователей техники бренда.

В августе стало известно, что миллиард потребителей Apple пользуются платными услугами, предоставляемыми компанией. «Мы рады сообщить, что во втором квартале у нас был рекордный доход от услуг в связи с более чем одним миллиардом платных подписок», — заявил глава Apple Тим Кук.

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      Андрей Ставицкий
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