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16:52, 4 августа 2023Наука и техника

Число платных пользователей Apple достигло миллиарда

9to5Mac: Apple насчитала миллиард пользователей платных подписок

Фото: Mike Segar / Reuters

Миллиард потребителей Apple пользуются платными услугами, предоставляемыми компанией. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

«Мы рады сообщить, что во втором квартале у нас был рекордный доход от услуг в связи с более чем одним миллиардом платных подписок», — заявил глава Apple Тим Кук во время подведения результатов за третий квартал. Также Кук отметил, что в компании наблюдают продолжающийся рост на развивающихся рынках благодаря высоким продажам iPhone.

Журналисты отметили, что глобальные продажи смартфонов Apple замедлились, но число платных пользователей достигло рекордного показателя. В Apple также напомнили, что в начале года насчитали более двух миллиардов активных пользователей устройств бренда — iPhone, iPad, Mac и прочих девайсов.

«В течение квартала мы получили очень сильный операционный денежный поток в размере 26 миллиардов долларов, вернули нашим акционерам более 24 миллиардов долларов», — заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри. «Мы продолжаем продвигать наши ценности, отстаивая инновации, которые обогащают жизнь наших клиентов и делают мир лучше, чем мы его видели», — заключил Тим Кук.

Ранее источники издания The Elec заявили, что в корпорации Apple начали разработку смартфона без экранных рамок, чтобы выпустить девайс к 2025 году. Производством дисплеев для устройства займутся Samsung и LG Display.

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    Андрей Ставицкий
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