Названо количество гаджетов Apple

Apple заявила, что достигла отметки в два миллиарда активных гаджетов

Количество активных девайсов Apple достигло отметки в два миллиарда. Об этом сообщает издание 9to5mac.

В ходе квартального отчета в компании назвали количество активных гаджетов бренда — устройств, подключенных к сети и используемых потребителями. По словам представителей компании, число таких девайсов достигло отметки в два миллиарда штук.

Руководитель Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы активной техники связан с высокой лояльностью клиентов. Также в корпорации рассказали, что в прошлом квартале экосистема пополнилась новыми девайсами, на которые перешли пользователи конкурентных устройств.

В конце января 2022 года в Apple заявили, что количество активных гаджетов бренда достигло отметки 1,8 миллиарда штук. По оценке журналистов, с 2019 года база активных устройств росла примерно на 100-150 миллионов гаджетов в год.

Ранее аналитики агентства Gartner заявили, что в 2023 году поставки смартфонов и ПК достигнут десятилетнего минимума. По оценкам специалистов, поставки телефонов сократятся на четыре процента, до 1,34 миллиарда штук.