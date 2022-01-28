Названо число гаджетов Apple

Число активных устройств Apple составило 1,8 миллиарда единиц. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты ссылаются на квартальный отчет американской компании. Согласно информации Apple, на начало 2022 года количество активных устройств бренда приблизилось к двум миллиардам и составило около 1,8 миллиарда штук. Под понятием активных гаджетов понимаются девайсы, которыми в настоящий момент пользуются их владельцы.

Специалисты Apple отметили значительный скачок: в 2021 году компания насчитала 1,65 миллиарда гаджетов — смартфонов, планшетов, компьютеров и прочих аппаратов. Основной причиной роста аналитики компании назвали повышенный спрос на девайсы бренда во время пандемии.

По оценке аналитиков компании, с 2019 по 2020 год в экосистему Apple были добавлены около ста миллионов устройств, с 2020 по 2021 год — 150 миллионов, до 2022 года — еще около 150 миллионов. Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года составила 123,9 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. В праздничный квартал только продажи iPhone принесли 76,1 миллиарда долларов дохода.

В сентябре аналитики заявили, что с момента выхода первого iPhone на рынок Apple продала два миллиарда смартфонов. Популярность устройств объяснили высоким качеством и востребованностью девайсов.