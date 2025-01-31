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15:51, 31 января 2025Экономика

Руслан Белый показал квартиру в Испании

Комик Руслан Белый показал свою барселонскую квартиру с семью туалетами
Виктория Клабукова

Кадр: ШАЦ / YouTube

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал свою новую квартиру в Испании. Об перипетиях аренды жилья в Барселоне он рассказал в новом выпуске шоу «Ради чего?», доступном на YouTube-канале юмориста Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Во время рум-тура Белый продемонстрировал интерьеры своей съемной квартиры — они выдержаны в белых тонах, это своего рода местная традиция, пояснил создатель шоу Stand Up на канале ТНТ. По признанию комика, переехав в Испанию, ему даже удалось расширить жилплощадь. «Мне нравится, что я очень сильно увеличил площадь жилья по сравнению с Москвой», — рассказал Белый. Помимо основных комнат, здесь есть гардеробная, прачечная и кабинет. Туалетов в квартире оборудовано порядка семи — точное количество юморист не упомянул.

Одной из непривычных для российского артиста деталей стала вторая входная дверь. Белый догадывается, что она предназначена для прислуги, ведь район, где он снимает жилье, считается старым и престижным. Новое место жительства комик окрестил «барселонскими Хамовниками». В основном здесь проживают каталонцы, туристов и эмигрантов немного, район отличается тишиной и спокойствием.

Ранее Белый делился планами обзавестись домом в Москве. Покупка во многом зависит от политической обстановки в России и того, насколько успешно он «интегрируется» в Барселоне.

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