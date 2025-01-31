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17:39, 31 января 2025Россия

Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

Число пострадавших при отравлении шаурмой в Кунгуре выросло до 32
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Число пострадавших при отравлении шаурмой в Кунгуре Пермского края выросло до 32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей», — говорится в сообщении.

29 человек госпитализировали, среди них 11 детей. На данный момент они в состоянии средней степени тяжести, сообщили в министерстве.

О массовом отравлении стало известно 31 января. Изначально сообщалось о 14 пострадавших. Владельцем точки питания является местный предприниматель и рэпер Шухрат Имовов, которому теперь грозит два года колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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