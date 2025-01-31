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19:53, 31 января 2025Силовые структуры

Члена партии «Яблоко» отправили в СИЗО по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей

Суд арестовал члена «Яблока» Смирнова, он не признал вину в вымогательстве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты детали дела о вымогательстве главы «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд арестовал на два месяца депутата совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанской области, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова, подозреваемого в вымогательстве 300 тысяч рублей у местного бизнесмена. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков в своем Telegram-канале.

Парламентария отправят в СИЗО до 30 марта. На судебном заседании он заявил о безосновательности заключения под стражу и предлагал поместить его под домашний арест.

Смирнов не признает свою вину в вымогательстве, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о вымогательстве 300 тысяч рублей. Речь идет о руководителе издания «Новая газета-Рязань» (признана нежелательной организацией в России) Алексее Фролове, которого силовики взяли вместе со Смирновым.

По данным СК, руководитель издания вступил в преступный сговор со знакомой, ранее работавшей журналистом, с целью публикации нескольких статей с позорящими сведениями об исполняющем обязанности гендиректора местной компании. Затем от него потребовали 300 тысяч рублей, обещая больше не выпускать о нем негативные статьи.

Потерпевший передал деньги, после чего предполагаемых вымогателей задержали сотрудники ФСБ.

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