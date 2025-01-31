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13:28, 31 января 2025Силовые структуры

Раскрыты детали дела о вымогательстве главы «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко»

СК: Глава «Новой газеты-Рязань» Фролов вымогал 300 тысяч рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главу «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко» задержали за вымогательства

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против директора рязанского издания, являющегося депутатом, который был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о руководителе издания «Новая газета-Рязань» (признана нежелательной организацией в России) Алексее Фролове, которого силовики взяли вместе с депутатом совета депутатов Дубровического сельского поселения от партии «Яблоко» Константином Смирновым.

По данным СК, руководитель издания вступил в преступный сговор со знакомой, ранее работавшей журналистом, с целью публикации нескольких статей с позорящими сведениями об исполняющем обязанности гендиректора местной компании. Затем от него потребовали 300 тысяч рублей, обещая больше не выпускать о нем негативные статьи.

Потерпевший передал деньги, после чего предполагаемых вымогателей задержали сотрудники ФСБ.

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