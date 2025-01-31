Главу «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко» задержали за вымогательства

СК задержал главу «Новой газеты-Рязань» Фролова и депутата «Яблока» Смирнова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали главу издания «Новая газета — Рязань» (признана нежелательной организацией в России) Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Задержана и их предполагаемая сообщница. Все трое проходят по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у главы специализированной коммерческой компании Рязанской области. Название компании не уточняется.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы главу регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова за дискредитацию Российской армии.

