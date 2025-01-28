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11:48, 28 января 2025Силовые структуры

Главу регионального отделения партии «Яблоко» осудили за дискредитацию армии

На Камчатке суд дал 2 года главе отделения «Яблока» Ефимову за дискредитацию ВС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы главу регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый, проживающий в Петропавловске-Камчатском, признан виновным по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселения. Также ему запрещено на протяжении четырех лет заниматься администрированием сайтов.

Ефимов ранее несколько раз привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за призывы к террористической деятельности. Он писал одобрительные комментарии в отношении национальных батальонов, которые ведут боевые действия на стороне украинской армии, и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле».

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