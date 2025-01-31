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15:47, 31 января 2025Россия

Депутата Госдумы засудили за обвинение матери бойца СВО в сотрудничестве с Украиной

Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложные обвинения в госизмене
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутата Госдумы Виталия Милонова обязали выплатить юристу ЛДПР Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей за ложные обвинения в госизмене и сотрудничестве со спецслужбами Украины, а также опровергнуть эту информацию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Как выяснилось, юрист требовала от парламентария возмещение морального вреда в размере одного миллиона рублей. Кировский районный суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск частично.

Конфликт между Милоновым и Воскобойниковой произошел в июле 2023 года. Как рассказала адвокат Ирина Баханович, депутат, находясь в Горловке Донецкой народной республики, ворвался в отделение ЛДПР и начал угрожать женщине, обвиняя ее в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). В результате юрист, потерявшая сына на специальной военной операции (СВО), оказалась в больнице с инсультом.

Сам Милонов в беседе с «Фонтанкой» заявлял, что Воскобойникова якобы создала чат недовольных военной службой, где, по его словам, публиковала персональные данные военных. Говоря о смерти сына женщины, политик назвал ее «небоевой».

В августе 2024 года суд обязал карельского депутата Галину Гореликову выплатить 70 тысяч рублей морального ущерба руководителю правления организации «Заонежье» Валентине Сукотовой. На одном из заседаний регионального заксобрания парламентарий потребовала пересадить присутствовавшую на встрече активистку, назвав ее «курицей».

ЖЗЛ
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