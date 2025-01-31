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13:57, 31 января 2025Бывший СССР

Аналитик высказался об энергоснабжении Приднестровья и Молдавии

Аналитик Юшков назвал временной схему поставок газа в Приднестровье и Молдавию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Схема поставок газа в Приднестровье и Молдавию по гранту Евросоюза может стать только временной мерой, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об эффективности такого способа обеспечить снабжение энергоресурсами в регионе.

Это временная мера, и в полной мере она ни Молдавию, ни Приднестровье удовлетворить не может. Это минимальный объем газа, который нужен для Приднестровья именно для бытовых нужд

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сейчас речь идет о том, что на этот грант Евросоюза можно купить [энергоресурсы] для бытовых нужд Приднестровья. Видимо, речь идет только про объемы, необходимые для отопления, горячей воды и бытового газоснабжения. То есть в частные дома подать газ, чтобы они могли отапливаться котлами, в многоквартирные дома подать газ на плиты, чтобы люди могли готовить, и в котельные, чтобы появилась горячая вода и отопление. Пока, по всей видимости, речь о запуске газового энергоблока на ГРЭС не идет, то есть они по-прежнему будут топить углем, а угля тоже остается мало», — сказал аналитик.

Как выяснил «Коммерсантъ», Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Они поделят грант Евросоюза на 30 миллионов евро.

Тирасполь ежедневно будет закупать около 3,2 миллиона кубометров газа с 1 по 10 февраля. Его будут закупать на европейском рынке и получать через «Молдовагаз». Кишинев на свою долю гранта продолжит закупать электроэнергию на спотовом рынке. С 11 февраля Приднестровье надеется получать энергоресурсы через гуманитарную помощь России.

Энергокризис в регионе начался с 1 января, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после истечения пятилетнего контракта, а также после остановки поставок топлива в Молдавию из-за споров о накопившемся долге перед «Газпромом».

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