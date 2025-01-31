Аналитик высказался об энергоснабжении Приднестровья и Молдавии

Схема поставок газа в Приднестровье и Молдавию по гранту Евросоюза может стать только временной мерой, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об эффективности такого способа обеспечить снабжение энергоресурсами в регионе.
Это временная мера, и в полной мере она ни Молдавию, ни Приднестровье удовлетворить не может. Это минимальный объем газа, который нужен для Приднестровья именно для бытовых нужд
«Сейчас речь идет о том, что на этот грант Евросоюза можно купить [энергоресурсы] для бытовых нужд Приднестровья. Видимо, речь идет только про объемы, необходимые для отопления, горячей воды и бытового газоснабжения. То есть в частные дома подать газ, чтобы они могли отапливаться котлами, в многоквартирные дома подать газ на плиты, чтобы люди могли готовить, и в котельные, чтобы появилась горячая вода и отопление. Пока, по всей видимости, речь о запуске газового энергоблока на ГРЭС не идет, то есть они по-прежнему будут топить углем, а угля тоже остается мало», — сказал аналитик.
Как выяснил «Коммерсантъ», Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Они поделят грант Евросоюза на 30 миллионов евро.
Тирасполь ежедневно будет закупать около 3,2 миллиона кубометров газа с 1 по 10 февраля. Его будут закупать на европейском рынке и получать через «Молдовагаз». Кишинев на свою долю гранта продолжит закупать электроэнергию на спотовом рынке. С 11 февраля Приднестровье надеется получать энергоресурсы через гуманитарную помощь России.
Энергокризис в регионе начался с 1 января, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после истечения пятилетнего контракта, а также после остановки поставок топлива в Молдавию из-за споров о накопившемся долге перед «Газпромом».