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12:04, 31 января 2025Наука и техника

Европа заключила контракт на создание лунного посадочного модуля

European Spaceflight: ЕКА заключило контракт на создание лунного модуля Argonaut
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: P. Carril / ESA

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт на создание лунного посадочного модуля Argonaut. Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание European Spaceflight.

Контракт ЕКА с консорциумом, возглавляемом компанией компанией Thales Alenia Space, заключен на сумму 862 миллиона евро. «Благодаря этому удивительному космическому аппарату на поверхность Луны будут доставлены тонны грузов, включая роверы, научные миссии и многое другое», — сказал генеральный директор Thales Alenia Space Эрве Деррей.

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Ранее издание сообщало, что в первом квартале 2025 года ожидается подписание контракта на создание Argonaut.

Создание Argonaut ведется в рамках американской лунной программы Artemis, предусматривающей широкое международное участие. Создание модуля должно завершиться в 2030 году, его запуск к Луне (миссия ArgoNET) намечен на 2031-й. Argonaut будет способен доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза. Аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64.

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