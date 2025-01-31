Европа заключила контракт на создание лунного посадочного модуля

European Spaceflight: ЕКА заключило контракт на создание лунного модуля Argonaut

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт на создание лунного посадочного модуля Argonaut. Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание European Spaceflight.

Контракт ЕКА с консорциумом, возглавляемом компанией компанией Thales Alenia Space, заключен на сумму 862 миллиона евро. «Благодаря этому удивительному космическому аппарату на поверхность Луны будут доставлены тонны грузов, включая роверы, научные миссии и многое другое», — сказал генеральный директор Thales Alenia Space Эрве Деррей.

Ранее издание сообщало, что в первом квартале 2025 года ожидается подписание контракта на создание Argonaut.

Создание Argonaut ведется в рамках американской лунной программы Artemis, предусматривающей широкое международное участие. Создание модуля должно завершиться в 2030 году, его запуск к Луне (миссия ArgoNET) намечен на 2031-й. Argonaut будет способен доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза. Аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64.