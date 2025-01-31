Рост инфляции в России связали с расходами из ФНБ

«Ведомости»: На инфляцию в 2020-2024 годах сильнее всего повлияли траты из ФНБ

Главной причиной ускорения инфляции в 2020-2024 годах стало увеличение денежного предложения, основной вклад в которое внесли операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», пишут «Ведомости».

По их оценкам, на расходы из фонда пришлись 58 процентов роста денежной массы. Еще 36 процентов обеспечило кредитование Центробанком коммерческих банков, а оставшиеся шесть процентов связаны с сокращением остатков бюджетной системы на счетах регулятора и его интервенциями на валютном рынке, покупкой золота и прочими операциями.

Средний годовой прирост широкой денежной массы (это наличность, остатки средств резидентов на счетах в банках, депозиты в рублях и валюте в российских банках, проценты по ним и долговые бумаги, так называемый агрегат М2Х) в последние два года был выше 15 процентов. Еще в 2019-2021 года оставался ниже 11 процентов.

С 2022 года объем рублей в экономике увеличился на 65 процентов (43 триллиона рублей). Как отмечал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган, за последние четверть века Россия не сталкивалась с такими вливаниями.

Производственные возможности и производительность труда не поспевают за печатанием денег, так что избыточная денежная масса приводит к девальвации рубля и инфляции. На 1 января 2025 года денежная масса (наличные в обращении, остатки средств резидентов на счетах и депозиты в рублях — агрегат М2) составила 117,5 триллиона рублей, только за декабрь она увеличилась на 5,9 процента. Помимо трат из ФНБ, свой вклад внесли ускорение кредитования (темп приросте кредитного портфеля за год составил 24 процента), которое подстегнули льготные программы и смягчение нормативов.

Впрочем, ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики (ИЭП) Алексей Ведев не согласился с представлением об инфляции из-за монетарных причин. По его мнению, на рост денежной массы приходится 30 процентов роста цен, а остальное связано с продовольственной инфляцией и тарифами естественных монополий, что нельзя объяснить избыточным количеством денег, потому что потребление этих товаров и услуг стабильно.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция по итогам 2024 года составила 9,52 процента. Это в два раза больше, чем ожидал Центробанк годом ранее, но полностью совпадает с оценкой бизнеса, высказанной в те же сроки.