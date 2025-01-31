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18:24, 31 января 2025Наука и техника

Генерал сравнил Су-57 с американским F-35

Генерал Попов: Истребитель Су-57 превосходит американский F-35 по маневренности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II по маневренности. Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов сравнил Су-57 с американскими аналогами в беседе с NEWS.ru.

«Cу-57 значительно превосходит F-22 и F-35 по маневренности. Это важнейший показатель, если дело дойдет до ближнего воздушного боя в пределах 30–50 километров или меньше, на расстоянии пушечного выстрела. Здесь выигрывает Су-57. Эти расчеты провели сами американцы», — сказал он.

По словам Попова, Су-57 превосходит американские самолеты по соотношению «цена-качество». При этом он отметил, что над Су-57 еще предстоит работать. В частности, необходимо усовершенствовать двигатели истребителя. Также собеседник издания подчеркнул, что американские самолеты уступают Су-57 по дальности обнаружения целей.

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В декабре 2024 года в соцсетях появились снимки, демонстрирующие Су-57 с новым соплом двигателя второго этапа. Американское издание TWZ писало, что плоское сопло снизит заметность самолета для радиолокационных станций.

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